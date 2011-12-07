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«Главное, чтобы оно не стало хуже»: Слуцкий недоволен полем на «Центральном»

Дожди могут испортить качества газона, считает тренер.

Поле на Центральном стадионе в Казани не станет лучше к предстоящей игре «Рубина» с «Зенитом» 20 сентября. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Что ты поменяешь за неделю? Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бейлу, неплохая компашка», — сказал Слуцкий. 

Напомним, после матча 7-го тура РПЛ против «Урала» Слуцкий раскритиковал качество газона Центрального стадиона, предложив перенести игры «Рубина» на клубную базу. Тогда же с ним согласился и Гарет Бейл, сказав, что играть на таком газоне было тяжело. 

КВ
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