«Главное, чтобы оно не стало хуже»: Слуцкий недоволен полем на «Центральном»

Поле на Центральном стадионе в Казани не станет лучше к предстоящей игре «Рубина» с «Зенитом» 20 сентября. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Что ты поменяешь за неделю? Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бейлу, неплохая компашка», — сказал Слуцкий.

Напомним, после матча 7-го тура РПЛ против «Урала» Слуцкий раскритиковал качество газона Центрального стадиона, предложив перенести игры «Рубина» на клубную базу. Тогда же с ним согласился и Гарет Бейл, сказав, что играть на таком газоне было тяжело.