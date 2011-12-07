В Казани девушки прокатились на большой скорости, высунувшись из окна лимузина

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В сети появилось видео, где в Казани девушки едут на лимузине, высунувшись из окна, в то время как машина движется на большой скорости.
Пользователи интернета предположили, что девушки отмечали какое-то событие. Но по мнению людей, такой способ проведения праздника может закончиться очень печально.
Напомним, недавно в Казани несколько черных внедорожников перекрыли движение на мосту «Миллениум». Из окон медленно движущихся машин высовывались несколько человек в масках.
Позже выяснилось, что рэпер Нурминский снимал новый клип на дороге, из-за чего движение по ней было затруднено. В своем Instagram-аккаунте рэпер извинился перед водителями, кому он и его команда создали помехи на мосту.