В Казани девушки прокатились на большой скорости, высунувшись из окна лимузина

В сети появилось видео, где в Казани девушки едут на лимузине, высунувшись из окна, в то время как машина движется на большой скорости.

Пользователи интернета предположили, что девушки отмечали какое-то событие. Но по мнению людей, такой способ проведения праздника может закончиться очень печально.

Напомним, недавно в Казани несколько черных внедорожников перекрыли движение на мосту «Миллениум». Из окон медленно движущихся машин высовывались несколько человек в масках.

Позже выяснилось, что рэпер Нурминский снимал новый клип на дороге, из-за чего движение по ней было затруднено. В своем Instagram-аккаунте рэпер извинился перед водителями, кому он и его команда создали помехи на мосту.