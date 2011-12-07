«Навели много шума»: рэпер Нурминский извинился перед казанскими водителями

Рэпер Альберт Нурминский извинился перед казанскими водителями за затруднение движения на мосту «Миллениум». С извинениями к горожанам он обратился в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера по городу навели немного шума, много чего пришлось услышать. Я хочу лично от имени своей команды принести извинения участникам движения, которым мы создали помехи» — сказал он.

Команда рэпера снимала новый клип. Все сцены были постановочными, балаклавы были реквизитами, отметил Нурминский.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани оштрафовали водителей джипов, перекрывших движение ради съемок клипа.