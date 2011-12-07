Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Навели много шума»: рэпер Нурминский извинился перед казанскими водителями

Команда исполнителя снимала новый клип, тем самым создав неудобства на дорогах.

Рэпер Альберт Нурминский извинился перед казанскими водителями за затруднение движения на мосту «Миллениум». С извинениями к горожанам он обратился в своем Instagram-аккаунте. 

«Вчера по городу навели немного шума, много чего пришлось услышать. Я хочу лично от имени своей команды принести извинения участникам движения, которым мы создали помехи» — сказал он.

Команда рэпера снимала новый клип. Все сцены были постановочными, балаклавы были реквизитами, отметил Нурминский. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани оштрафовали водителей джипов, перекрывших движение ради съемок клипа.

КВ
Лента новостей