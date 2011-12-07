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В Набережных Челнах мужчина разгуливал по проезжай части навстречу машинам

Очевидцы сообщили, что у мужчины были «бешеные глаза».

В сети появилось видео, где мужчина не спеша идет по оживленной дороге одного из проспектов Набережных Челнов навстречу автомобилям.

На кадрах видно, что автор видео сделал маневр в сторону идущего, но прохожему было все равно.

Под видео очевидцы подтвердили, что мужчина действительно свободно разгуливал по проезжай части. Один из пользователей рассказал, что у прохожего были «бешеные глаза», поэтому все водители от него уворачивались.

Другой пользователь написал, что этот мужчин просто ждет, пока его кто-нибудь не прокатит на капоте. Еще один челнинец ответил коротко: «Осень…».

КВ
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