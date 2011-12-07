Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Зулейха открывает глава» стал одним из самых продаваемых российских сериалов за рубеж

Первое место в списке самых продаваемых сериалов занял «Перевал Дятлова».

Национальный оператор «Роскино» представил список самых продаваемых за рубеж российских сериалов с января по сентябрь в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

Первое место возглавил сериал «Перевал Дятлова». В списке значится и сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в Казани. Также самыми продаваемыми стали «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон».

Востребованность российских проектов в мире объясняется дефицитом «голливудского» контента из-за пандемии. Россия уже третий год подряд входит в топ-10 стран-экспортеров сериалов, сообщили в «Роскино».

КВ
Лента новостей