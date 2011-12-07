Доходы в РТ снизились на 16,5%. Одна из причин – собственники с незадекларированной недвижимостью

За 9 месяцев текущего года по сравнению с 2019 г. доходы в Татарстане снизились на 16,5%. Такая цифра зазвучала на совещании по итогам консолидированного бюджета республики.

Одной из причин такой налоговой «дыры» является отказ собственников декларировать дорогую недвижимость. По словам руководителя УНФС по РТ Марата Сафиуллина, сотрудники ведомства отобрали свыше 2 000 физлиц, имеющих в собственности более 10 объектов имущества. 215 из них представили декларацию на 136 млн. рублей. «Человек не зарабатывает ничего, а имеет имущество на сотни миллионов рублей», — отметил в своем выступлении докладчик.

Отмечается, что за 2020 год в связи с неуплатой налогов возбуждено шестнадцать уголовных дел. А за сокрытие доходов и долгов по налогам в следком передано около тридцати материалов.

Также на совещании подняли вопрос по безработице и «серому рынку труда». Как подчеркнул глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин, была обеспечена своевременная выплата заработной платы, всех социальных пособий, оплата текущих расходов бюджетных учреждений. Эту стабильность должны продолжить до конца 2020 года, при этом «должно быть бережливое использование каждого бюджетного рубля».