Граффити «Спасибо врачам» появится на стене казанского дома

5 ноября на стене дома 21 по ул. Кулахметова состоится открытие граффити от казанского художника Азата Шакирова. Рисунок посвящен всем врачам, которые самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции.

Этот проект является продолжением масштабной акции «Спасибо врачам» и «Стены смыслов». Инициаторами и создателями граффити стал художник Азат Шакиров и активисты «Молодой Гвардии Единой России» Республики Татарстан.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», на церемонию открытия граффити приглашены медики, представители депутатского корпуса.