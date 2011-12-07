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Граффити «Спасибо врачам» появится на стене казанского дома

Этот проект является продолжением масштабной акции «Спасибо врачам» и «Стены смыслов».

5 ноября на стене дома 21 по ул. Кулахметова состоится открытие граффити от казанского художника Азата Шакирова. Рисунок посвящен всем врачам, которые самоотверженно борются с распространением коронавирусной инфекции. 

Этот проект является продолжением масштабной акции «Спасибо врачам» и «Стены смыслов». Инициаторами и создателями граффити стал художник Азат Шакиров и активисты «Молодой Гвардии Единой России» Республики Татарстан.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», на церемонию открытия граффити приглашены медики, представители депутатского корпуса.

КВ
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