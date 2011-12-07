Казанцы примут участие во Всероссийском молодежном фестивале «Йәшлек шоу-2020.Перезагрузка»

В отборочном туре примут участие молодые исполнители башкирской песни от 16 до 30 лет. Они должны исполнить композиции в современном стиле. Это может быть этно рок, рэп, R & B, hip-hop, поп, клубная музыка и другие музыкальные направления.

Как сообщают организаторы фестиваля, победитель проекта получит 300 тысяч рублей и возможность заявить о себе на профессиональной сцене.

Продюсер «Йәшлек шоу-2020.Перезагрузка» — заслуженный артист Республики Башкортостан Рустам Гиззатуллин. В составе жюри проекта — звезды башкирской эстрады.

Организаторы фестиваля — Министерство культуры РБ и Республиканский центр народного творчества.







