Наша жизнь в условиях пандемии в фотографиях

Здесь представлены 28 работ фотокорреспондентов ИА «Татар-информ» Рамиля Гали, Михаила Захарова, Владимира Васильева, Салавата Камалетдинова. В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В период самоизоляции нам всем пришлось учиться жить по-новому. Фотографы запечатлели непривычно безлюдные улицы городов, переполненные больницы, а также работу врачей, волонтеров, полицейских, всеми силами боровшихся с распространением инфекции. И оказалось, что эти фотографии стали настоящим историческим документом о том, как мы жили и работали в режиме санитарно-эпидемиологических ограничений.

— Коронавирус внес серьезные коррективы в нашу жизнь. Но все-таки, несмотря на все ограничения, которые были введены, жизнь не останавливалась. Эти фотографии отразили нашу новую реальность, новую «нормальность». Отдельное спасибо за то, что фотографы представили на фото труд медиков. Надеемся, мы научимся жить с этой инфекцией и постепенно будем возвращаться к обычной жизни, — отметила Любовь Авдонина.

— Выставка получилась достойная, актуальная. Никто не думал, что пандемия продлится так долго. Мы были не готовы к жизни в условиях ограничений и самоизоляции. Но люди привыкают и приспосабливаются к жизни в таких обстоятельствах. Да, маска не совсем удобна. В ней сложно говорить, многим не хватает воздуха. Но на данный момент ношение маски — это необходимость, чтобы снизить риск подхватить инфекцию, — подчеркнул фотограф Рамиль Гали.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал, что выставку «Первая волна. Надежды, страхи, чувства» планируется сделать передвижной, чтобы ее увидели жители разных городов и районов Татарстана.