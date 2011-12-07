Ночь искусств в ТЮЗе пройдет под знаком социального театра

Актеры театра — народная артистка РТ Елена Ненашева, Мария Мухортова и Валерий Антонов прочтут для зрителей эту пьесу. Читка состоится в зеркальном зале театра. А после все желающие смогут высказать свое мнение по актуальной социальной проблеме, которая затрагивает пьеса. Во встрече примут участие представители поискового отряда «ЛизаАлерт» и Благотворительного фонда «Открывая горизонты». Они расскажут, что делать, если пропал родственник.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации на сайте ТЮЗа.