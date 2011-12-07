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Ночь искусств в ТЮЗе пройдет под знаком социального театра

Сегодня, 3 ноября, в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» казанском ТЮЗе состоится читка пьесы известного драматурга Марии Огневой «Костик». Пьесы поднимает тему поиска пропавших людей и социальной адаптации воспитанников детских домов.

Актеры театра — народная артистка РТ Елена Ненашева, Мария Мухортова и Валерий Антонов прочтут для зрителей эту пьесу. Читка состоится в зеркальном зале театра. А после все желающие смогут высказать свое мнение по актуальной социальной проблеме, которая затрагивает пьеса. Во встрече примут участие представители поискового отряда «ЛизаАлерт» и Благотворительного фонда «Открывая горизонты». Они расскажут, что делать, если пропал родственник.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации на сайте ТЮЗа.

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