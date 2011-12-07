У «Черного озера» в Казани заработают новые корабли-рестораны, как в 2010 году

В казанском парке «Черное озеро» вновь появятся заведения в форме корабля.

Отмечается, что в 2010 году уже существовала такая концепция. Однако тогда постройку ресторанов разрушили. Сейчас специалисты работают над зданием с большим первым этажом и некой палубой сверху. Пока проект проходит историко-культурную государственную экспертизу.

Подразумевается, что в парке будет возведено два павильона, где один будет открыт в качестве проката, кафе и зоны настольного тенниса, а другой будет отведен для ресторана. Первый могут открыть уже в декабре.