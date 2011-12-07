Умер главред газеты «Юлдаш» Ранис Газизов

Стало известно о смерти главного редактора газеты «Юлдаш» Раниса Газизова. Об этом сообщила газета «Ватаным Татарстан». Журналист скончался в возрасте 61 года.

Газизов родился в 1959 году в деревне Кыр-Тавгильдино Буинского района. В 1981 году окончил факультет журналистики КГУ, после чего устроился в Буинской районной газете. Затем журналист перешел в редакцию журнала «Татарстан» и «Социалистик Татарстан» в Казани. Газету «Юлдаш» он возглавлял с 1992 года.

Редакция газеты «Казанские ведомости» выражает глубокие соболезнования родным и близким.