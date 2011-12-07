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В Татарстане за сутки 43 человека заразились коронавирусом

14 госпитализированы, 29 человек получают лечение на дому.

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 43 человек.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в республике по состоянию на 3 ноября текущего года зарегистрировано 8 549 случаев COVID-19. 14 госпитализированы, 29 человек получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 7 606 человек, 36 из них за минувшие сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что на 2 ноября в республике зарегистрировали 112 случаев смерти от коронавируса. 

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