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В 2018 году в Казани введено свыше 500 тысяч кв. метров жилья

В 2018 году в Казани введено свыше 500 тысяч кв. метров жилья
В Казани в 2018 году построено и сдано в эксплуатацию свыше 8 тысяч благоустроенных квартир, общей площадью 468 тысяч кв. метров. Также построено 413 индивидуальных жилых домов. Всего в 2018 году в столице Татарстана введено 529 тысяч кв. метров жилья, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
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