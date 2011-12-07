В 2018 году в Казани введено свыше 500 тысяч кв. метров жилья

В Казани в 2018 году построено и сдано в эксплуатацию свыше 8 тысяч благоустроенных квартир, общей площадью 468 тысяч кв. метров. Также построено 413 индивидуальных жилых домов. Всего в 2018 году в столице Татарстана введено 529 тысяч кв. метров жилья, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.