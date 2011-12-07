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В Казани обсудили возможности новой цифровой реальности

В мероприятии приняли участие спикеры из России и Беларуси.
В субботу в резиденции креативных индустрий «Штаб» прошла конференция TAT.DIGITAL. В этом году она была посвящена проблеме digital в государственных и корпоративных структурах. Ключевым вопросом, выведенным на повестку дня, стали угрозы и возможности новой цифровой реальности в государственных и корпоративных структурах. Спикеры из России и Беларуси на примере кейсов разобрали такие актуальные темы, как работа с информационными атаками, фейк-ньюс и т.д.
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