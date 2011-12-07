Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В воскресенье в Челнах сгорел павильон с шаурмой

Интерьер помещения выгорел полностью.
В выходные в Трубном проезде, что в Набережных Челнах, сгорел павильон по продаже шаурмы и шашлыков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Пожарных на месте инцидента встретил хозяин заведения, который уточнил, что в помещении никого нет. На тушение ушло 6 минут. В результате инцидента сгорела бытовая техника, пострадала столовая мебель и интерьер помещения. Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования.
КВ
Лента новостей