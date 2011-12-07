За 9 месяцев 2018 года в Казани родились почти 16 тысяч малышей

Причину снижения рождаемости специалисты связывают с уменьшением числа женщин детородного возраста. За тот же период 2018 года количество умерших жителей Казани увеличилось на 0,2 %. Несмотря на эти данные, Казань сохранила за собой лидирующие позиции по числу родившихся в расчете на 1 тысячу жителей. Второе место Екатеринбург, третье – Новосибирск.