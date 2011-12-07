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За 9 месяцев 2018 года в Казани родились почти 16 тысяч малышей

Этот показатель ниже на 3,5% показателя 2017 года. Тогда в Казани на свет появились более 16 тысяч новорожденных, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
Причину снижения рождаемости специалисты связывают с уменьшением числа женщин детородного возраста. За тот же период 2018 года количество умерших жителей Казани увеличилось на 0,2 %. Несмотря на эти данные, Казань сохранила за собой лидирующие позиции по числу родившихся в расчете на 1 тысячу жителей.  Второе место Екатеринбург, третье – Новосибирск.
КВ
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