Бешбармак - праздничная простота

Бешбармак - простое, на первый взгляд, блюдо: лапша, отварное мясо, бульон. Но, несмотря на простоту, это очень вкусно, сытно и красиво. Поэтому бешбармак считается праздничным блюдом и готовится на семейные праздники или по случаю прихода гостей.

Итак, за дело! Сначала надо отварить говядину, нарезанную небольшими брусочками. Кстати, мясо обязательно надо крошить довольно мелко. Это знак уважения хозяев к гостям, особенно к людям старшего поколения, которым крупные куски разжевывать непросто.

Накрошить лук, сладкий красный перец, чеснок, зелень. Потушить овощи вместе с мясом в бульоне, в котором отваривалась говядина.

Осталось приготовить лапшу. Тесто для бешбармака самое простое - 2 - 3 яйца, мука и соль. Для придания ему красивого солнечного цвета можно добавить немного куркумы. Вымешивать тесто следует довольно долго - минут 15, пока оно не станет гладким и перестанет прилипать к рукам.

Тесто раскатать в тонкий пласт, нарезать ромбиками или квадратиками размером 3 - 3,5 сантиметра. Отварить их в бульоне, где отваривалось мясо с овощами. Это займет буквально 2 - 3 минуты.

Все, бешбармак можно собирать. Подается он на большом блюде. Сначала на него выкладывают кусочки теста. В центр - отварное мясо. И все это ароматное великолепие поливают бульоном. При желании можно добавить свежую петрушку.

По традиции едят бешбармак с общего блюда, потому что такая подача объединяет семью. Бешбармак принято есть руками, не зря же название угощения переводится как «пять пальцев». Но мы кушали ложками. Буквально через несколько минут блюдо было пустым - съели все до последнего кусочка!

Наша справка

Игорь Павлов - победитель конкурсов кулинарного мастерства имени Юнуса Ахметзянова, «ГрильФест» Selgros c&c. В 2016 и 2018 году стал победителем международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or. Серебряный призер российского финала международного кулинарного чемпионата Les Chefs en Or, член WACS (World Chefs), Национальной ассоциации кулинаров и Ассоциации кулинаров РТ. Судья международного класса категории «В», эксперт WorldSkills Russia, шеф-повар ресторана «Месса\Ересь».