Бесплатный земельный участок для большой семьи: нужен федеральный закон

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Одной из форм их поддержки является выделение семье бесплатного земельного участка. Однако в этой программе остается еще много недоработок, Республика Татарстан не имеет достаточных средств в необходимом объеме для ее успешного выполнения. Поэтому назрела необходимость создания соответствующего федерального законодательства в этой сфере, подчеркнул глава Казани. Ильсур Метшин сообщил о намерении обратиться к федеральным органам за помощью в такой законодательной инициативе и выделении целевых денежных средств для программы поддержки многодетных семей России.

Напомним, многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. При выделении бесплатного земельного участка в качестве поддержки таких семей возникают три основные проблемы. Первая, самая затратная, самая сложная и наиболее важная - обеспечение земельного участка всеми необходимыми инженерными коммуникациями: электричество, водопровод и канализация. Именно из-за их отсутствия многие из семей, приехав и осмотрев участок в чистом поле, отказываются его получать. Слишком уж затратным обойдется впоследствии самостоятельное обеспечение своего земельного подарка всей инженерной коммунальной структурой. А где у многодетных деньги на это?

Вторая проблема, которая встает перед новоселами, - подъездные пути к участку. Нужны дороги, а их строительство - это немалые деньги для местного бюджета.

И третья проблема - социальная. Многодетная семья - это ведь и малыши, которым нужен детсад, и подростки, которым необходима школа. Поэтому при выделении территорий под бесплатную землю для многодетных необходимо создавать в округе хотя бы минимальную социальную инфраструктуру - детсад, школу.

На все это нужны дополнительные средства в плюс к республиканскому бюджету. Поэтому мэр Казани считает, что назрела необходимость вынести этот вопрос на федеральный уровень и создать программу уже федерального значения, которая поможет осуществиться и планам татарстанских семей, мечтающих о своем собственном доме. Свои предложения Республика Татарстан уже отправила.