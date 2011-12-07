В Казани зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 87 новых заболевших с диагнозом «коронавирус», сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них четыре случая — завозные, 83 — контактные. 26 человек госпитализировано, 57 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Двое заболевших — несовершеннолетние, семи — от 18 до 30 лет, 24-м — от 30 до 50 лет, 18-ти — от 50 до 60 лет, 21-му — от 60 до 70 лет, шести — от 70 до 80 лет, семи — от 80 до 90 лет.

В Казани — 49 новых случаев, в Набережных Челнах и в Зеленодольском районе — по 11 случаев, в Сабинском районе — 10 случаев, в Пестречинском — два случая, в Елабужском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах — по одному случаю.

Всего, по данным на 3 декабря, в Татарстане зарегистрировано 10 601 случай COVID-19, 9294 человек — выздоровели (+79 за сутки).