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В Менделеевском районе РТ завершили строительство моста через реку Возжайка

Следующим этапом при прохождении проверки без замечаний станет выдача заключения о соответствии.

Инспекторы Госстройнадзора РТ провели итоговую проверку нового железобетонного однопролетного перехода, возведенного в селе Монашево в Менделеевском районе РТ.

Ранее на его месте находился старый мост. Ныне его разобрали и построили новый, длина его составляет 24 метра. А протяженность дороги с учетом него составила 130 метров, имеется две полосы движения.

Сообщается, что следующим этапом при прохождении проверки без замечаний станет выдача заключения о соответствии. ЗОС удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации.

КВ
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