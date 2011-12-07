В Казани отметили 90-летие образования ФСО «Динамо» в РТ

«Для Республики Татарстан «Динамо» – не просто спортивное общество. Вы наши ярчайшие достижения», – сказал он, поздравляя коллектив с юбилеем.

По его словам, сейчас татарстанские спортсмены завоевывают высокие награды на соревнованиях всех уровней, в том числе мирового масштаба, не только для своей республики, но и для всей России.

«Динамо Татарстан» стал серьезным оплотом спортивной гордости России», – подчеркнул Ильдар Халиков.

Премьер-министр республики напомнил, что особым предметом гордости остается тот факт, что за последние годы «Динамо Татарстан» сумело создать серьезные и по-настоящему победные коллективы в мужском и женском волейболе, в хоккее с мячом, хоккее на траве и многих других дисциплинах.

Также глава Правительства республики выразил слова благодарности ветеранам, сохранившим в непростые для страны годы дух команды. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес председателя ФСО «Динамо Татарстан» Асгата Сафарова, возглавляющего «Динамо» более 17 лет. Премьер-министр республики подчеркнул, что для Сафарова общество является настоящим детищем, и всегда игры команд оставались первыми в графиках.

«Для Всероссийского общества «Динамо» «Динамо Татарстан» – опорная организация и флагман во всех динамовских начинаниях, организации и проведении спортивных мероприятий, а ваши спортсмены занимают лидирующие позиции», – сказал первый заместитель председателя ФСО «Динамо» России Владимир Газизов. Он также отметил, что создать такую организацию, как в Татарстане, можно было при взаимодействии с руководством республики и Министерством спорта России.

Обращаясь к татарстанским динамовцам и руководству республики, Газизов пошутил, что в свое время он усомнился в том, что Казань является спортивной столицей России. Он вспомнил, что в прошлом декабре Всероссийское общество «Динамо» было презентовано в Европейском полицейском спортивном союзе, объединяющем свыше 40 стран.

Для того чтобы Россию включили в состав, как пояснил Владимир Газизов, всероссийскому ФСО «Динамо» необходимо было зарекомендовать себя в качестве надежных партнеров. Для этого России предложили провести чемпионат Европы по волейболу. «На выбор для места проведения мы представили Москву, Санкт-Петербург и Казань. Голосования не было, поскольку, когда я только назвал Казань, ее сразу и выбрали. Тут я понял, что Казань все-таки европейская спортивная столица. И это все при поддержке общества «Динамо», – подчеркнул известность Казани на международной арене спикер.

Председатель татарстанского ФСО Асгат Сафаров отметил, что фундамент спортивных достижений республики был заложен в семидесятые годы. По его словам, в 1973 и 1974 годах тогда еще ТАССР в социалистическом соревновании на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди областей, краев и республик РСФСР занимала вторые и третьи места и первое место за внедрение физкультурного комплекса ГТО. Через год, в 1975 году, ТАССР в соревнованиях по спортивной работе стала лучшей среди областей. Особое место и роль в этих достижениях, как считает Сафаров, занимало ФСО «Динамо».

В общей сложности, как озвучил Асгат Сафаров, динамовцы Татарстана 19 раз становились обладателями золотых медалей на Олимпиаде и 18 раз – ее призерам. Среди членов «Динамо» есть 50 заслуженных мастеров спорта, более 100 мастеров спорта международного класса.

В ходе церемонии были вручены республиканские и российские награды.

Источник ИА "Татар-информ"