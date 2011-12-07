Казанцы рассказали о своем отношении к еврозиме

Из 52 дней календарной зимы по-настоящему зимних у казанцев было лишь 37. «Казанские ведомости» спросили у горожан, как они относятся к такому явлению. «Да, такая зима меня вполне устраивает. Дело даже не в том, что я противник холодов и снежных бурь. Все гораздо проще. Водителям на руку, когда на дорогах мало снега и нет сильных морозов», — поделился своим мнением водитель Антон Кирсанов. «Что касается снега, то мне, конечно, хорошо, когда его так мало. Лопатой меньше приходится махать», — рассказал дворник Людмила Викторова. «Это не зима, а полное недоразумение! Толком и порыбачить не могу. У нас в деревне в Высокогорском районе речушка есть небольшая, где всегда ловлю рыбу», негодует рыбак Евгений Титов. «Мне все равно: холодно или жарко. Я целыми днями в офисе. И что там творится за окном, разглядывать некогда», рассказала бухгалтер Анна Николаевна. Февраль ожидается холоднее января, но суровых морозов ожидать не стоит. Возможны лишь отдельные эпизоды кратковременного похолодания. Читайте также: Отыграется ли февраль за январское тепло?