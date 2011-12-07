Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Омской области состоится конкурс чтецов имени Мусы Джалиля

Межрайонный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остается в веках» организован Центром татарской культуры ОНК «Дома дружбы» г. Тары Омской области.
12 февраля в Таре состоится межрайонный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остается в наших веках». В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных учебных заведений. В каждой возрастной группе две номинации: чтение стихов на татарском и на русском языках. Ранее «КВ» писали, что 7 татарстанцев попали в финал конкурса «Лидеры России».
КВ
Лента новостей