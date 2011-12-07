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В 2019 году планируется завершить реконструкцию здания Азимовской мечети

В 2019 году планируется завершить реконструкцию здания Азимовской мечети
В 2018 году в реновацию Старо-татарской слободы инвесторы вложили свыше 500 млн рублей. По итогам прошлого года в этом историческом районе Казани побывали на 15% больше туристов, чем в 2017 году, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. В 2019 году планируется завершить реставрационные работы дома Муллина XIX века по улице Каюма Насыри. Также откроется музейно-галерейное пространство в дома Марждани. Всего в Старо-татарской слободе работают 5 музеев.
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