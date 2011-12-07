Ученый КФУ усомнился в угрозе со стороны вирусов из космоса

Руководитель виртуальной лаборатории «Экстремальная биология» КФУ, а также совместной лаборатории КФУ и японского Института физико-химических исследований (RIKEN) Олег Гусев прокомментировали заявление профессора Йельского университета Дова Гринбаума об угрозах для человечества со стороны микроорганизмов и вирусов, специально выращенных в космосе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ранее российский портал «Поиск» выразил свое отношение к высказыванию американского профессора: если не будут предприняты необходимые меры предосторожности, то будущие экспедиции NASA, которые доставят части горных пород с Марса, а также завершающаяся японская миссия Hayabusa 2, направляющаяся на Землю с образцами астероида Ryugu, могут представлять собой реальную угрозу для человечества.

В свою очередь казанский ученый выразил скепсис, аргументируя это тем, что профессор Дов Гринбаум отталкивается только от одного материала, а данные в этой статье имеют фрагментарный характер. Микроорганизмы, по его мнению, обитающие на поверхности других небесных тел, не переживут путешествия к Земле из-за губительного воздействия ультрафиолетового излучения.

«Переживать пока явно рано, хотя, без сомнения, логику изменчивости микроорганизмов вне Земли изучать нужно обязательно!» – резюмировал исследователь.