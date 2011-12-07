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В Челнах задержаны 11 человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

Всего с этих операций доход составил свыше 32 млн рублей.

В Набережных Челнах задержали группу подозреваемых, которые производили незаконные банковские операции. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Как стало известно, в состав группы входили десять человек из Набережных Челнов, и один из Елабуги. Возраст подозреваемых от 36 до 45 лет. Четверо из них уже были ранее судимы.

По материалам следствия, с января 2016-го по январь 2020 года мужчины, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц, производили незаконные банковские операции. При этом получали за совершение действий вознаграждение в размере 10 процентов от каждой незаконной операции.

Всего с этих операций доход составил свыше 32 млн рублей. На данный момент на них возбуждено уголовное дело.

КВ
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