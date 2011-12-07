В Казани компания, занимающаяся уборкой снега, подсчитала убытки из-за аномально теплой зимы

Установившаяся погода оказалась не на руку бизнесу, который зарабатывает на уборке улиц и чистке крыш. Из-за погодных каприз работники предприятия «Пантеон» терпят существенные убытки. Всего с декабря по февраль этого года было вывезено в 20 раз меньше снега, чем обычно, сообщает «Реальное время».

Как заявил главный инженер ООО «Пантеон» Рустем Мухамедьяров, всего в месяц потери составили 100 000 рублей. А машины у компании находятся в долгосрочной аренде, которую нужно также оплачивать. Но несмотря на это, они не могут расторгнуть договоры с работающими на предприятиях людьми.

Инженер подчеркнул, что если следующая зима окажется такой же теплой, то технику законсервируют, а работников отправят на вольные хлеба.