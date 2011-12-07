Пустующие квартиры в праздники – соблазн для злоумышленников

На праздники многие казанцы надолго уезжают из дома и рискуют остаться без имущества, напоминают правоохранители. Если планируете длительное отсутствие дома, лучше договориться с соседями, чтобы те присмотрели за квартирой, можно обратиться к участковому уполномоченному полиции и поставить квартиру на пульт централизованной охраны.

Тем же, кто останется отдыхать в городе, рекомендуют избегать прогулок в одиночестве в малолюдных местах. В вечернее время лучше выбирать маршрут по оживленным и хорошо освещенным улицам. И не бояться заявлять в полицию, если все-таки что-то случилось. Чем раньше полицейским поступит информация, тем больше шансов найти и задержать злоумышленника. В случае физического воздействия — не рискуйте жизнью и здоровьем.

Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей

Полицейские напоминают, что в праздники не стоит оставлять детей без присмотра. Объясните детям, что никто не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д. Что ни в коем случае нельзя открывать дверь тем, кто представился почтальоном, врачом, полицейским, сантехником, электриком, знакомым родителей, даже если они станут уговаривать. Важно объяснить ребенку, что незнакомец — это любой человек, которого не знает сам ребенок.

Незнакомец может назвать его по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!»

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пошлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к полицейскому.

Подросток должен сообщить, как с ним связаться в случае необходимости

Подростки всегда стремятся к независимости и самостоятельности. Внушите ребенку, что нет ничего зазорного в том, что он сообщит родителям, куда идет и как с ними можно связаться в случае необходимости. Напомните, что стоит избегать случайных знакомств и приглашений в незнакомые компании.

Не пускайте несовершеннолетних на улицу одних в вечернее и ночное время.

Каждый раз, отправляя ребенка на улицу, напоминайте ему о необходимости соблюдения элементарных правил дорожного движения.

Никогда не оставляйте ребенка одного в машине, даже на 5 минут и даже если он спит и вам жалко его будить. Выходя из автомобиля, не забудьте убрать предметы, которые могут заинтересовать злоумышленников.

Куда обращаться в случае происшествия

МВД по РТ напоминает: если вы стали свидетелем преступления, а также, если у вас возникли сомнения в законности совершаемых кем-либо действий, обращайтесь в ближайший отдел полиции либо по телефонам 02, 102, 291-20-02.

В случае ЧП звоните с городского телефона: пожарная охрана 01; полиция 02; дежурная часть УМВД по г. Казани 8 (843) 291 — 48 — 21; анонимное бюро криминальной информации 052; скорая помощь 03; дежурная часть ФСБ РФ по РТ 8 (843) 231 — 45 — 55. Экстренный номер единой службы спасения с мобильного телефона 112.

Подготовила Виктория ОСИНИНА