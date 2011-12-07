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В Набережных Челнах не будут проводить Сабантуй в этом году

В конце августа в городе проведут День республики и День города.

В Набережных Челнах не будут проводить Сабантуй и Парад Победы в этом году, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Сабантуя не будет в этом году. Мы к нему не готовимся. Мы понимаем, что в этих условиях невозможно проводить массовые мероприятия. Надо, в первую очередь, думать о безопасности людей. Ситуация по коронавирусу сложная, поэтому массовые мероприятия не проводим», — сказал Магдеев.

Он также сообщил о том, что в конце августа планируется провести День республики и День города.

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