На 42-м году жизни скончался депутат Казгордумы Аскар Камалеев

Накануне скончался депутат Казанской городской Думы третьего созыва Аскар Камалеев. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации города.

Причина смерти 41-летнего чиновника остается неизвестной.

«Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким депутата Казанской городской Думы третьего созыва Камалеева Аскара Альбертовича в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — сообщается на сайте исполкома.