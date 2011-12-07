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На 42-м году жизни скончался депутат Казгордумы Аскар Камалеев

Причина смерти чиновника остается неизвестной.

Накануне скончался депутат Казанской городской Думы третьего созыва Аскар Камалеев. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе администрации города.

Причина смерти 41-летнего чиновника остается неизвестной.

«Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким депутата Казанской городской Думы третьего созыва Камалеева Аскара Альбертовича в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — сообщается на сайте исполкома.

КВ
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