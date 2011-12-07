Показ мусульманской одежды в Казани: модельеры представили новинки исламского стиля одежды

Фестиваль моды проводился в целях пропаганды национальной моды и исламского стиля одежды.

Среди участников показа брендированной одежды стали не только Казанцы, такие как «Маленькая мусульманка», Style Sрасe, «Гузәлем», BURO BANU, но и известные дизайнеры из Санкт-Петербурга и Ульяновска, а именно: Odevaiwear (г. Санкт- Петербург), KANITAT (г. Ульяновск) и другие.

На показе были представлены новые женские и детские наряды. Зрителям показали абсолютно разные варианты одеяний: алые платья с пришитыми камнями и узорами, которые будут смотреться великолепно в праздничный вечер. Или базовые луки, которые наполняются красками солнца, полевых цветов и ясного неба. Летящие шёлковые юбки словно летали на подиумной дорожке, оставляя за собой лёгкий ветерок.

Председатель союза мусульманских дизайнеров России Зиганшина Наиля поделилась своими впечатлениями о показе:

«Нам всегда приятно радовать наших женщин. Каждый раз, когда проводишь показы, ты думаешь, как же хорошо сидят наряды на моделях, у которых обычные стандарты и мы (женщины) немного не модельной внешности, но тоже красивые, мы хотели бы увидеть своими глазами дизайнерскую одежду, но уже на полных женщинах, которые будут выступать в нашем зале. Поэтому, если известные дизайнеры начнут выпускать коллекции для полной фигуры, мы будем очень рады».

В показе есть дизайнеры, которые создают не только мусульманскую одежду, но и открытую европейскую. Как, например, Фархунда Джураева, которая представляет бренд Style Space. По её словам, она вдохновляется своей семьёй и всегда придумывает что-то новомодное и для мусульманок, и для обычных девушек.

Также дизайнерскую команду недавно пополнила известная певица Татарской эстрады Гузель Миниханова, выступающая под псевдонимом Гузәлем. Участница еще за месяц начала шить наряды для семи моделей и ассоциирует свою коллекцию с нежностью, летним настроением и любовью.

После демонстрации всех «Аутфитов» состоялась церемония награждения участников.

Фестиваль мусульманской моды довольно популярен в Татарстане ещё с 2006 года, команда организовывает показы мусульманской одежды, фестивали и конкурсы. Главная цель организаторов и дизайнеров на сегодня — продвинуть мусульманскую одежду, чтобы в дальнейшем она популяризировалась и продавалась.