Проект «Бәрәкәттә-бәрәкәт»: в Казани прошли занятия йогой на татарском языке

Перове занятие стартовало возле набережного озера Нижний Кабан, где в качестве инструкторов по йоге стала тренер Лейсан Бикмуллина и телерадиоведущий Айваз Садыров.

«В год родных языков, у нас запланировано много проектов. Мы взяли данное направление потому, что через спортивные и танцевальные занятия мы хотим пробудить интерес молодёжи к татарскому языку. Первой среди списка стала йога на татарском, такого ранее не было нигде», — поделилась заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Гузель Сагитова.

На всё лето запланировано 14 занятий в шести точках города: набережная озера Кабан, бульвар «Ак Чәчәкләр», парк им. Горького, парк «Чёрное озеро» и бульвар по ул. Фучика.

Также планируются такие занятия, как зарядка, импровизационные танцы разного направления, стретчинг и дыхательные практики.

Своим первым впечатлением о занятии по йоге поделилась жительница Казани — Камеля:

«Я подписана на Instagram аккаунт озера Кабан и там узнала об этом мероприятии. Так как я носитель татарского языка, мне понравилось, что йога будет проводится на родном языке. Это занятие стало для меня крутым опытом.

Как говорят организаторы, в рамках мероприятия будут принимать участие не только профессиональные спортсмены, но и ведущие, хореографы, музыканты, блогеры и даже режиссёры.

Подробное расписание спортивных занятий будет публиковаться в Instagram — аккаунте Дирекции парков и скверов Казани — @park.kzn.