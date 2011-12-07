Разрешение на работу в ночное время не получило ни одно заведение в Татарстане. Об этом сообщила сегодня руководитель республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Напомним, в мае в Татарстане рассматривали снятие некоторых коронавирусных ограничений. По рекомендациям управления Роспотребнадзора по РТ заведениям общепита могли разрешить работать в ночное время суток, но при условии, если все сотрудники прошли вакцинацию против COVID-19.

Патяшина отметила, что точки общественного питания не готовы, работники заведений не вакцинированы в нужном объеме. Также Патяшина рассказала, что сотрудники предприятий попытались уговорить Роспотребнадзор открыться, если прививку сделает только один из работников персонала.

«Два месяца было достаточно, чтобы завершить курс вакцинации», — подчеркнула она.

Поступающие заявки, по ее словам, будут рассмотрены в течение трех рабочих дней.