В Татарстане зарегистрирован первый случай заражения редкой тропической болезнью из Индии

В Татарстане зарегистрировали первый случай заражения редкой тропической болезнью. Об этом сообщили в ГТРК «Татарстан».

В видео житель Бугульмы сообщил, что вернулся из Индии 8 мая. Через 10 дней у него сильно поднялась температура. Тогда он обратился к врачам, которые потом диагностировали у него филяриоз. Это опасная болезнь переносится в тропических странах москитами и мошками, которые в мягких тканях человека откладывают яйца.

«Единственный врач, который взялся за моё лечение, — это главный инфекционист города Бугульмы Рамиль Мирсаетович со своей командой инфекционистов, которые пытаются поддерживать моё состояние, так как черви поедают потихоньку меня изнутри», — рассказал заражённый.

По его словам, на сегодня в России лекарств от этой болезни нет. Сейчас компания, где работает мужчина, пытается привезти их из Индии. Без необходимых медикаментов у мужчины будут поражены все органы.