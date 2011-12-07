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Долги по зарплате в Татарстане: еще минус 720 тысяч рублей

Работа с предприятиями и организация, которые задерживают выплату заработной платы своим сотрудникам, ведется совместными усилиями Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами.

В Татарстане продолжается борьба с задолженностью по заработной плате. 90 работникам сельскохозяйственного предприятия ООО «Асанбаш-Агро» Кукморского района выплатили задерживаемую зарплату. Общая сумма погашенного долга составили 720 тысяч рублей.

Работа с предприятиями и организация, которые задерживают выплату заработной платы своим сотрудникам, ведется совместными усилиями Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

КВ
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