Кабинет паллиативной помощи с выездной службой откроется в Чистополе

Совсем недавно Фонд имени Анжелы Вавиловой выиграл еще два гранта на развитие выездной хосписной службы: грант Фонда Владимира Потанина в рамках всероссийского конкурса «Новое измерение» и грант ПАО «Татнефть». Как сообщил Председатель Правления Фонда им. А. Вавиловой, член общественного совета проекта «Здоровое будущее» Владимир ВАВИЛОВ, на средства этих грантов будут открыты еще два кабинета паллиативной помощи с выездной службой — в Чистополе и Азнакаево. Подопечные этих выездных служб — пожилые и одинокие люди и больные онкологией в последней стадии.

Кабинеты открываются на базе местных ЦРБ, они оснащаются всем необходимым современным оборудованием, средствами ухода и гигиены. Также на средства грантов будет закуплена машина для выездной бригады, а врачи пройдут стажировку в Казанском хосписе.

По информации пресс-службы Фонда имени Анжелы Вавиловой, на сегодняшний день в паллиативно-хосписной помощи нуждаются около 20 тысяч жителей Татарстана, большинство из них — пожилые люди, живущие в сельской местности.