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Кабинет паллиативной помощи с выездной службой откроется в Чистополе

7 июля в Чистополе состоится церемония открытия кабинета паллиативной помощи. Такие службы помощи тяжелобольным людям уже работают в Сабах и Кукморе. Они открыты на гранты, выигранные Фондом имени Анжелы Вавиловой.

Совсем недавно Фонд имени Анжелы Вавиловой выиграл еще два гранта на развитие выездной хосписной службы: грант Фонда Владимира Потанина в рамках всероссийского конкурса «Новое измерение» и грант ПАО «Татнефть». Как сообщил Председатель Правления Фонда им. А. Вавиловой, член общественного совета проекта «Здоровое будущее» Владимир ВАВИЛОВ, на средства этих грантов будут открыты еще два кабинета паллиативной помощи с выездной службой — в Чистополе и Азнакаево. Подопечные этих выездных служб — пожилые и одинокие люди и больные онкологией в последней стадии.

Кабинеты открываются на базе местных ЦРБ, они оснащаются всем необходимым современным оборудованием, средствами ухода и гигиены. Также на средства грантов будет закуплена машина для выездной бригады, а врачи пройдут стажировку в Казанском хосписе.

По информации пресс-службы Фонда имени Анжелы Вавиловой, на сегодняшний день в паллиативно-хосписной помощи нуждаются около 20 тысяч жителей Татарстана, большинство из них — пожилые люди, живущие в сельской местности. 

КВ
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