Как перевести пенсионные накопления из ПФР в НПФ

Как ответила главный специалист-эксперт клиентской службы (на правах отдела) управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Р.Гильманова, перевести пенсионные накопления из ПФР в НПФ и обратно или поменять один негосударственный пенсионный фонд на другой можно, подав заявление через портал государственных услуг или лично (через законного представителя), предварительно записавшись, в клиентских службах Отделения Пенсионного фонда России до 1 декабря 2021 года.

Для перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд либо из одного НПФ в другой необходимо предварительно заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а затем подать заявление о смене страховщика в ПФР.

Стоит отметить, если в течение текущего года в ПФР поступит более одного заявления о переходе без предварительной подачи уведомлений об отказе от смены страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго и последующего заявлений.

Обращаем внимание, что переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще, чем один раз в 5 лет. В 2021 году переводить средства пенсионных накоплений без потерь выгодно только тем гражданам, которые последний раз писали заявление о выборе страховщика в 2016 году, и если данное заявление было рассмотрено положительно Пенсионным фондом.