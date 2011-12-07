Адвокат Доронина: Я подал обжалование в понедельник

Адвокат Кирилла Доронина Всеволод Добрынин подал обжалование в Вахитовский суд Казани в этот понедельник. Об этом он сообщил корреспонденту «Казанских ведомостей».

«Я подал обжалование в понедельник, когда оно будет назначено [рассмотрение] я не знаю», — сказал Добрынин.

Причиной для подачи обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, связанным с лишением свободы.

Никаких прогнозов относительно подачи обжалования у Добрынина нет. «Все решает суд», — отметил юрист.

Он также рассказал, что регулярно общается с Кириллом Дорониным, на данный момент у трейдера все в порядке. «Самочувствие у него нормальное, все нормально. Он сидит», — подытожил Добрынин.

Напомним, Доронина арестовали недавно в Казани. Сейчас он находится под арестом до 28 сентября. Доронину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии МВД по Татарстану с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».