«Казань к Олимпиаде готова», но это не точно: Леонов рассказал, чего не хватает городу для игр

Казань до 2022 года не имеет права заявляться на Олимпиаду

Казань была бы рада принять летние Олимпийские игры 2036 года, поддержать такое решение готово и федеральное ведомство спорта во главе с Олегом Матыциным. Но пока говорить о каких-либо заявках рано, отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Сейчас Казань даже не имеет права заявляться на Олимпиаду. Связано это с санкциями Спортивного арбитражного суда, который в 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

«Это было бы невероятно счастье провести в Казани Олимпийские игры», — отмечает министр. Гипотетически Казань может заявиться на летнюю Олимпиаду 2032 года, поскольку точного ответа о том, кто ее примет еще нет, а Казань обладает всей необходимой инфраструктурой, убежден он.

Хайдайвинг будет, а велотрека все еще нет

На данный момент инфраструктура Казани соответствует всем международным стандартам и готова к проведению летних Олимпийских игр. Но если говорить о перспективе их проведения в 2036 году, то появляются вопросы. «Казань — один из лучших в Европе городов с современной спортивной инфраструктурой. Даже та инфраструктура, которая сегодня существует и мы считаем ее суперсовременной и суперинтересной, потребует определенного апгрейда, а где-то, может, реконструкции», — поделился Леонов.

Для модернизации объектов придется выделить дополнительные средства, поскольку нынешняя программа капитального ремонта спортивных сооружений предназначена только для устаревших спортивных сооружений, а большая часть инфраструктуры Казани построено совсем недавно. «Все же мы пока ремонтируем по определенному стандарту. То есть это пока объекты [возрастом] свыше 20 лет, либо у которых большой износ. Многие объекты построены в прошлом веке, и конечно, они требуют капитального ремонта», — подчеркнул глава спортивного ведомства.

К тому же даже сейчас есть ряд проблемных вопросов. Например, отсутствие крытого велотрека. Как отметил министр спорта РТ, на сегодня и в данный момент это единственный объект, которого не хватает городу для проведения летних Олимпийских игр. Все остальные объекты можно модернизировать и привести в соответствие с международными стандартами. «У нас даже есть Камское море, на котором можно провести регату», — воодушевленно отметил собеседник издания.

Более того, в столице Татарстана планируется построить центр пляжных видов спорта и центр хайдайвинга, но это еще не точные решения. «Это недешевое мероприятие, и экономика чуть-чуть просела. Мы думали, что сфорсируем в этом году, но пока мы находимся на стадии проекта», — рассказал министр.

Олимпиада в аренду

«Конечно же, мы живем в тренде. Проводя крупные, в том числе, международные мероприятия, мы обновляем в большей степени оборудования», — подчеркнул Леонов. По его словам, оборудование для проведение спортивных игр меняется очень быстро. При этом очень часто оно имеет временный характер. Поэтому нет смысла содержать то, что так быстро устаревает. Большую часть оборудования для летних Олимпийских игр можно будет просто арендовать.

«Один из современных трендов все же — это брать это оборудование напрокат в рамках проведения мероприятий. Поэтому с истечением времени мы будем приводить все в порядок, тем более, что нас ждет еще ряд событий в Казани», — подытожил министр.

Но пока с летними Олимпийскими играми ничего не решено, Казань готовится принять зимнюю Спецолимпиаду, для проведения которой даже построят биатлонный комплекс. Сдать его хотят даже раньше, чем планировалось — уже осенью этого года.



