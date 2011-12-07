СИБУР прокомментировал прекращение финансирования проектов в Татарстане

В документах по сделке между СИБУРом и ТАИФом не содержится информации о прекращении финансирования проектов в Татарстане. Сейчас все проекты ТАИФа все еще находятся под операционным управлением татарстанской компании. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в компании СИБУР.

«Документация по сделке не содержит каких-либо положений, в которых указаны планы о сокращении расходов на какие-либо проекты. <…> Вопросы текущей деятельности ТАИФ находятся под операционным управлением команды ТАИФ», — говорится в сообщении.

На данный момент взаимодействие СИБУРа и ТАИФа сконцентрировано на подготовке к закрытию сделки, отметили в компании.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанский регбийный клуб «Стрела» лишился спонсорства ТАИФа. Проблемы с финансированием команды начались в тот же период, что и объявление о сделке по слиянию активов компаний.

Напомним, по итогам сделки активы ТАИФа будут объединены на базе ПАО «СИБУР Холдинг», в ней действующие акционеры ТАИФа получат только 15%. Взамен на них ТАИФ передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.