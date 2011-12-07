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В МВД Татарстана рассказали, куда могут обратиться пострадавшие вкладчики «Финико»

Можно обратиться в ближайший орган внутренних дел по месту жительства.

МВД по Татарстану напомнило, что пострадавшие вкладчики компании Кирилла Доронина «Финико» могут обратиться со своим заявлением в ближайший орган внутренних дел по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также люди могут отнести свои заявления в Главное следственное управление МВД по РТ, либо оставить обращение на его официальном сайте.

Напомним, недавно в Казани был задержан один из основателей «Финико», признанной финансовой пирамидой Кирилл Доронин. На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии МВД по Татарстану с августа 2019 года по декабрь 2020-го руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках».

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