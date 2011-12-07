В общежития КНИТУ-КАИ будут заселять только вакцинированных студентов

В общежития КНИТУ-КАИ будут заселять только при наличии сертификатов о вакцинации против Covid-19. Исключение сделают только для тех студентов, кто уже переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеет медотвод. Об этом в прямом эфире на официальном YouTube-канале КНИТУ-КАИ сообщил проректор по хозяйственной работе вуза Алексей Огонев.

«Теперь для заселения в общежития лицам, достигшим 18 лет, необходимо будет предоставить на выбор три документа. Первый документ — это сертификат о вакцинации, второй документ — это справка о медицинском отводе от вакцинации и третий документ — это справка о подтверждении заболевания за последние шесть месяцев», — сказал Огонев.

Ранее вуз КНИТУ-КАИ ввел обязательную вакцинацию для сотрудников университета. Работники учреждения должны привиться двумя компонентами вакцины до 25 августа, в противном случае их не пустят в здание университета. С 1 сентября пускать в вуз будут только при наличии ПЦР-тест, сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения.