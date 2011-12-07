Готовиться к оформлению пенсии нужно заблаговременно

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани ответили, что заблаговременная работа по подготовке к выходу на пенсию осуществляется в отношении застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию возникает в течение ближайших 5 лет. Специалисты ПФР проверяют правильность оформления документов, проводят оценку полноты и достоверности содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают содействие в направлении запросов в архивные учреждения, в том числе находящиеся за пределами региона, бывшим работодателям о представлении необходимых документов, подтверждающих страховой стаж, стаж работы в особых условиях труда и заработную плату.

Подать само заявление для назначения пенсии можно не ранее чем за месяц до даты возникновения права. Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Гражданам, которые представили документы в ПФР заблаговременно, подав заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на Едином портале государственных услуг, пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в личный кабинет гражданина поступит соответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии.

С целью заблаговременной подготовки документов для назначения пенсии по старости обратились 986 жителей Приволжского района, выходящих на пенсию в 2020 году.

Напомним, что в регионе продолжается работа по заключению с работодателями соглашений об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР.

В соответствии с соглашением работодатели могут представлять документы, необходимые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии, на своих сотрудников в электронном виде по защищенным каналам связи без дублирования в дальнейшем на бумажных носителях. Следует отметить, что документы передаются в ПФР представителем работодателя только по письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных.