Метшин: Мы стремимся к тому, чтобы Казань стала самым добрым городом России

Мэр Казани Ильсур Метшин наградил 77 волонтеров акции #МыВместе, сообщает ИА «Татар-информ».

«Мы стремимся к тому, чтобы Казань стала самым добром городом России. Я считаю, что на этом пути сделано очень многое. 5 лет назад мы обозначили развитие благотворительности и волонтерства одной из наших приоритетных задач. Мы запустили проект „Добрая Казань“, который объединил всех неравнодушных казанцев, благотворительные фонды, некоммерческие организации, стремящиеся помогать людям», — отметил Метшин.

Награждение прошло в Казанской Ратуше. Волонтерам акции — студентам, пенсионерам, актерам, спортсменам, предпринимателям и неравнодушным гражданам — вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в реализацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе от Президента РФ В. В. Путина», а также благодарственные письма от мэра.