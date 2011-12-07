Рустам Минниханов: Главная сила Татарстана в мирном сосуществовании многих народов

Президент РТ Рустам Минниханов в своей программной статье заявил, что главная сила Татарстана в мирном сосуществовании многих народов, во взаимном уважении к их языкам и традициям.

Глава республики подчеркнул, что Татарстан является «центром притяжения для татар всего мира». Но наряду с этим он добавил, что республика также остается домом для русских, чувашей, марийцев, удмуртов и других народов в равной степени. Минниханов отметил, что сейчас здесь проживают представители 173 народов.

По мнению Президента РТ, «только сохраняя межнациональный и межконфессиональный мир и согласие, благодаря сумме сильных сторон каждой культуры и национальных черт народов Татарстан стал одним из опорных регионов России. В этом наше прошлое, настоящее и это единственный путь для нашего успешного будущего. Это первая важнейшая часть нашей идеологии».