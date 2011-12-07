Что мешает казанцам пить воду из-под крана?

Директор «Водоканала» Андрей Егоров провел для депутатов экскурсию по объекту и посвятил их в тонкости очистки воды. Депутаты прошли по объектам первого подъема, откуда вода поднимается с русла реки, станции очистки и второго подъема. Все процессы на водозаборе автоматизированы. Андрей Егоров отметил, что с каждым годом снижается качество поднимаемой воды. Причина - халатное отношение граждан к природным ресурсам. Если не прекратить загрязнять водоемы, воды, пригодной для питья, хватит лишь на 50 лет, подчеркнул директор предприятия. Сейчас на первом подъеме вода действительно имеет желтый оттенок, мутная и оставляет осадок.Далее вода попадает в зону очистки. Андрей Егоров рассказал депутатам о том, как именно происходит процесс очистки. На Волжском водозаборе вслед за предприятиями передовых мегаполисов успешно применяют технологию очистки с использованием гипохлорита натрия, который позволяет сохранять в воде полезные элементы, при этом достаточно хорошо ее очищая. Чтобы депутаты наглядно смогли убедиться в качестве очистки воды, для них подготовили образцы с обоих подъемов воды. Они также смогли продегустировать второй образец, подтвердив пригодность воды для питья.Как отметила присутствовавшая на выездном совещании начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по РТ Эндже Сибгатуллина, за 6 месяцев из поступивших жалоб лишь 2% (77 жалоб) затрагивают качество воды. Она подчеркнула, что в Казани регулярно проводятся проверки обоих подъемов воды на различных объектах по 33 показателям, которые в городе преимущественно соблюдаются. В случае отклонения от норм для нарушителей предусмотрены штрафы.«Водоканал» обрабатывает воду до того состояния, которое позволяет пить ее уже из крана, подчеркнул Андрей Егоров. При этом директор предприятия отметил, что ее нельзя сравнивать с бутилированной. «Несопоставима стоимость: в отличие от бутилированной, наша вода стоит 19 рублей за 1000 литров. Также в первой имеются консерванты, и она относится к воде высшей категории очистки. То есть специальные фильтры устраняют из жидкости многие микроэлементы, необходимые для человека. Наша же вода содержит все полезные бактерии и необходимые микроэлементы», - пояснил он.Единственным препятствием для того, чтобы употреблять воду из крана, является вторичное загрязнение в тупиковых сетях, где вода может застаиваться и впоследствии приобретать ржавый оттенок. С этим периодически сталкиваются жители отдельных районов города, что отметили и депутаты. Поэтому Андрей Егоров выделил одну из основных проблем предприятия - недостаточность финансирования, что не позволяет провести ремонт или замену всех сетей города. Для этого необходимо порядка 1,5 млрд рублей.Инвестиционная программа «Водоканала» охватывает более 300 проектов, среди них строительство КНС «Заречная», реконструкция очистных сооружений, а также модернизация сооружений водозаборов, строительство водопроводных узлов и инженерных сетей с насосными станциями и многое другое. Общая сумма капиталовложений оценивается в 44 млрд рублей.«Население не видит и не знает, какие изменения происходят на объекте ежегодно. При этом есть проблемы в недофинансировании, но «Водоканал» самостоятельно их решает», - отметила в свою очередь заместитель главы муниципального образования Казани Людмила Андреева.Проектная мощность всего водозабора составляет 620 тысяч кубов в сутки. Производительная мощь - 520 кубов в сутки. Сегодня предприятие обеспечивает город чистой водой в объеме 300 тысяч кубов в сутки. Потребление воды жителями Казани за прошлый год составило 87,5 млн кубов.