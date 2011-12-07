Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минниханов: Татарстан придает большое значение развитию рынка газомоторного топлива

Для стимулирования водителей к переходу на газовое топливо возмещается часть затрат на установку необходимого оборудования.
Татарстан придает большое значение развитию рынка газомоторного топлива, заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов в рамках VIII Петербургского международного газового форума. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Президент Татарстана посетил выставку современных технологий и оборудования газовой отрасли, в том числе он ознакомился с экспозицией татарстанской компании «РариТЭК». Сегодня в республике реализуется большая программа по развитию рынка газомоторного топлива, и на сегодняшний день более 4 тысяч автомобилей уже ездят «на газу», отметил Минниханов.Глава республики рассказал, что для стимулирования водителей к переходу на газовое топливо возмещается часть затрат на установку необходимого оборудования на автомобиль.Также в Татарстане расширяется сеть газозаправочных станций: на данный момент действует уже 19 АГНКС, планируется открыть еще три. Масштабная работа по развитию рынка газомоторного топлива ведется в тесном сотрудничестве с компанией «Газпром», добавил Рустам Минниханов.
КВ
Лента новостей