Школа, где первоклашки играют на свирели

Призвание - быть учителемИ речь идет не о музыкальной школе - там свирелью никого не удивишь. Первоклассники и второклассники средней общеобразовательной школы №165 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани не только приобретают навыки игры на инструменте, но и постигают нотную грамоту. И все это происходит на обычных уроках музыки.Учитель Гузель Биктагирова признается: преподавать детям музыку - это ее давняя мечта. После окончания музыкального факультета Казанского педагогического университета вакансии учителя музыки в школах города для нее не нашлось. Какое-то время Гузель Гавазовна работала педагогом дополнительного образования, организатором, учителем хореографии. Трудилась и по другой специальности, далекой от педагогики, пока не поняла: ее призвание и вдохновение - быть учителем музыки.- Было время, когда я не работала в школе, и каждое 1 сентября при звуках первого звонка на урок у меня появлялись слезы на глазах. Очень скучала по ребятам и школе.Бетховен - это не только собакаПервое время старшеклассники не воспринимали музыку как предмет. Пришлось прививать любовь к искусству. Доходило до смешного.- Однажды спрашиваю у пятиклассников: «Ребята, а кто такой Бах?» Они мне в ответ: «Ба-бах!» А на вопрос про Бетховена и вовсе заявили, что это собака. Видимо, вспомнили одноименный фильм. Как-то на уроке мы начали изучать художников, скульпторов. Я говорю, что есть такие имена, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль… Один ученик поднимает руку и говорит: «А я знаю! Это такие черепашки-ниндзя...» - поделилась учительница.Конечно, привитие культурных ценностей идет из семьи, рассуждает педагог. Если родители сами не знают композиторов, не водят ребенка в театр, музеи, откуда же ему знать о мировой художественной культуре?! Хорошо, если классный руководитель возьмет на себя организацию культпоходов, и тогда у ребят может появиться интерес к искусству.Рэп, битбокс и колокольчик- Меня радует, что в нашей школе педагогов во всех их творческих начинаниях поддерживают директор Айдар Ильдарович Шамсутдинов и, конечно, родители учеников. Например, когда на одном из заседаний районного методического объединения я услышала об идее обучения игры на свирели и рассказала об этом родителям, они сразу же одобрили. Уникальность свирели в том, что на ней можно играть, даже не зная нотной грамоты. Очень важно найти подход к ученикам разного возраста. С младшими классами мы инсценируем сказки на развитие голоса. Я всегда хвалю ученика, хотя у него и нет слуха. Ведь если ребенка не хвалить, он закроется! С первоклассниками водим хороводы, играем в подвижные игры. Они с удовольствием рисуют в своих альбомах по мотивам песен, которые мы разучиваем на уроках. С пятиклассниками поем песни под гитару, исполняем рэп и битбокс - им это очень нравится. А с теми, кто умеет играть на инструментах, устраиваем прямо на уроке импровизированный концерт, - продолжает свой рассказ учительница.Есть у преподавателя с 20-летним стажем и свои секреты. Внимание ребят на уроках музыки удержать порой бывает очень непросто. На помощь Гузели Гавазовне приходит маленький колокольчик:- Главное, чтобы его звон был чистым, мелодичным и нравился самому преподавателю. В своей работе использую и дирижерские жесты, и сингапурский опыт для привлечения внимания - поднятая вверх рука учителя.Талантов стало большеДругое направление работы увлеченного преподавателя - подготовка одаренных детей в творческой студии к конкурсам городского, республиканского и российского уровня:- Талантливых детей с каждым годом становится все больше. Хочется отметить самых ярких ребят из творческой студии: Алиса Латыпова, Настя Понятова, Александра Гришина и др. Мы с учениками выступаем на всех школьных мероприятиях: концертах ко Дню знаний, Дню пожилых людей… Есть опыт выступлений и в Музее Великой Отечественной войны. Я горжусь тем, что в этом году мои ученики Раян Загиров и Дарья Филиппова стали лауреатами второй степени на всероссийском вокальном конкурсе «Семь нот. Зима». Я и сама участвовала пару лет назад в вокальном конкурсе, но в победители не прошла.С появлением современных технологий в школе учителю стало намного легче, признается Гузель Гавазовна. Например, тексты песен можно распечатать и дать первоклассникам, а не тратить пол-урока на то, чтобы дети записали слова. То же и с видеопроекторами. Одно дело изучать биографию композитора с помощью иллюстраций, и совсем другое - во время просмотра видеофильма. Жаль только, что электронные журналы не сразу удается заполнить в классе из-за технических проблем. Тогда приходится тратить на это время дома.В завершение нашей встречи спрашиваю Гузель Гавазовну, каким должен быть современный педагог. «Терпеливым, творческим и очень любящим детей. И конечно же, он должен идти в ногу с современными технологиями», - отвечает она, почти не задумываясь.