Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Скончался известный телеведущий РТ Ильфат Абдрахманов

Проститься с легендой татарского ТВ можно будет завтра, 5 октября, в 9 часов утра.

Сегодня ночью на 59 году жизни скончался экс-ведущий ТНВ Ильфат Абдрахманов. Эту информацию подтвердила его сестра.

Похороны состоятся завтра, 5 октября, в 9 часов по адресу Амирхана, 17, подъезд № 2.

Соболезнуем родным и близким.

КВ
Лента новостей